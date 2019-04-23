Проект "БелБренд аудит" по выявлению фактов торговли контрафактом стартует в Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "БелБренд" запускает новый проект "БелБренд аудит", направленный обнародование информации о наличии контрафактной продукции в Беларуси и оценку экономических последствий нелегальной торговли и подделки отечественной продукции. Об этом сообщила заместитель председателя ассоциации Валентина Дынич в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня заработал сайт проекта. Там уже размещена часть материалов о белорусских товарах, которые подделываются, имитируются за рубежом, приведены примеры, - сказала Валентина Дынич. - И мы будем показывать, в чем экономические последствия этого в рублях, в том числе и для потребителей".

На ресурсе предполагается обнародовать информацию о наличии контрафактной продукции по различным категориям: одежда, обувь, лекарства, косметика, продукты питания, гаджеты и т.д. Причем ассоциация призывает общественность к активному сотрудничеству: сообщать о фактах торговли контрафактом. Такая информация также попадет на сайт.

"Наше исследование показывает: молодежь спокойно относится к тому, что в центре Минска можно купить бренды-паразиты (продукцию, которая по внешнему виду, по упаковке напоминает какой-то известный бренд), - отметила Валентина Дынич. - Отношение к интеллектуальной собственности, авторским правам - один из ключевых критериев при вступлении в ВТО. Поэтому отношение населения, в данном случае молодежи, надо менять".

При этом спикер выразила уверенность, что запретительные меры не помогут повлиять на покупательский выбор молодежи. "Мы стараемся находить те способы, на которые молодежь реагирует позитивно: выставки, фестивали и т.п., на которых обыгрывается тема молодежного бренда. Работаем с молодыми ремесленниками. Стараемся показать, что можно заработать, стать самими брендами", - добавила Валентина Дынич. Работая в правовом поле и защищая свою интеллектуальную собственность, молодые люди, возможно, пересмотрят и свое отношение к чужим авторским правам.

Социсследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде, отношения молодежи к контрафактной продукции, пиратству и подделкам. В 2018 году в процессе исследования опрошено более 1,2 тыс. белорусов от 18 до 32 лет, представляющих основные территориально-экономические зоны страны.-0-

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