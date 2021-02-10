Проект БРСМ "100 идей для Беларуси" будет представлен участникам ВНС

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" на лучшую инновационную идею в различных сферах социального и экономического развития страны, интересную для практической реализации, будет представлен во Дворце Республики участникам VI Всебелорусского народного собрания во время работы выставки "Разам - у будучыню", сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Для участников ВНС мы представим девять разработок победителей и участников проекта "100 идей для Беларуси". К примеру, в выставочном павильоне "Ідэі для Беларусі" можно будет познакомиться с авторским проектом "Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный "Викинг" Артема Морозова, обладателя гран-при республиканского конкурса "100 идей для Беларуси 2016", преподавателя кафедры ЛЧС Университета гражданской защиты МЧС. В 2018 году разработка поступила на вооружение белорусских спасателей. Еще один проект-победитель конкурса 2016 года - "Огнезащищенные материалы" (руководитель - начальник отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций НИИ ПБиЧС МЧС Александр Лукьянов). Полученные научные результаты легли в основу разработки отечественной боевой одежды пожарного. Также на выставке будут представлены разработки столичных стоидейщиков, которые 24 февраля примут участие в республиканском финале проекта этого года", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, в выставочном павильоне "Ідэі для Беларусі" также размещена молодежная тематическая локация, в которой каждый желающий сможет сделать на память фото с хештегами #Единство! #Развитие! #Независимость!

Проект "100 идей для Беларуси" стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и стал визитной карточной молодежной организации. "За десять сезонов его реализации молодежные инициативы охватили различные сферы жизнедеятельности человека: институт семьи и образование, экономику и энергосбережение, информационные, промышленные, авиакосмические технологии, био и наноиндустрию, здравоохранение, спорт и туризм, решение экологических проблем и многие другие. Среди авторских молодежных разработок обращают на себя внимание сверхтехнологичные предложения, не имеющие мировых аналогов в сферах медицинской диагностики и терапии, получении органических удобрений и переработке промышленных отходов, технологии производства оригинальных клеев-расплавов и строительных материалов", - резюмировала руководитель проекта.-0-