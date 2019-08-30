Проект международной техпомощи для расширения сети электрозаправок реализуют в Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется реализовать проект международной технической помощи для расширения зарядной сети для электромобилей, сообщила журналистам начальник управления регулирования воздействия на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Основными площадками для размещения электрозарядных станций будут заправки государственного оператора - ПО "Белоруснефть". "Проект находится на стадии подписания. "Белоруснефти" окажут финансовую помощь в расширении сети электрозаправок", - отметила Наталья Алейникова.

По ее словам, республика, исходя из своего географического положения (на пересечении транспортных коридоров), могла бы выступить координатором формирования электротранспортной инфраструктуры в регионе. "Речь идет о том, чтобы владельцы электротранспорта могли без проблем ездить в Россию, Украину, ближайшие страны Европы. Пока мы готовим планы мероприятий, которые можно реализовать. Их презентуем на 25-й конференции Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата (COP25), которая пройдет в Чили", - добавила она.

Наталья Алейникова подчеркнула, что Беларусь приняла решение о развитии электротранспорта как национального приоритета, разрабатывается комплексная программа по переводу всего общественного транспорта в крупных городах на использование электрической энергии. В настоящее время уже эксплуатируются 83 электробуса производства "Белкоммунмаш".

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года в Беларуси утверждена программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, которую планируется реализовать в три этапа. Первый этап (до 2021 года включительно) предполагает размещение чуть более 430 электрозарядных станций в Минске и наиболее приоритетных местах в областных центрах и на автодорогах категорий М и М/Е. Второй этап предусмотрено реализовать в 2022-2025 годах при условии увеличения количества электромобилей до более чем 10 тыс. Реализация третьего этапа запланирована на 2026-2030 годы с учетом роста до более чем 25 тыс. машин.

Всего, как ожидается, в Беларуси к 2030 году будет создано более 1,3 тыс. ЭЗС, в том числе 1224 в населенных пунктах и 80 на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50-70 км.

Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в Минске и городах областного подчинения, на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120-150 км.-0-