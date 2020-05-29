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29 мая 2020, 13:27

Проект "Оплати. Транпорт": в Новополоцке пассажиры смогут покупать электронные билеты и проездные

Более 10 тысяч электронных билетов для проезда в общественном транспорте ежедневно покупают белорусы по QR-коду. Инновационная технология стала доступна с середины февраля благодаря мобильному платежному сервису "Оплати™". Покупка и проверка smart-билетов – только одна из многочисленных возможностей приложения. Сервис постоянно развивается, в том числе и по проекту "Оплати. Транспорт". Расширяется список городов, подключенных к системе. Сегодня к нему добавился Новополоцк.

Система оплаты проезда на общественном транспорте по QR-коду доступна жителям всех областных и восьми районных центров. Новополоцк стал 13 городом страны, подключенным к системе. 21 городской маршрут обслуживают 95 автобусов филиала "Автотранспортное предприятие № 6 г. Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс". В день они перевозят порядка 43 тысяч пассажиров. С 29 мая приобрести электронный билет можно в автобусах № 4, 7, 8 и 9.

Разработчики предоставили жителям города возможность покупать не только smart-билеты на одну поездку, но и электронные проездные. Схема их покупки идентична приобретению smart-билета. Разница заключается лишь в том, что проездной вы можете купить не только в салоне автобуса, но и дома, сидя на диване. Выбирайте, какой способ вам подходит больше.

Краткая инструкция по покупке электронных билетов в салоне транспортного средства.

1. Установите на смартфон приложение "Оплати™". Скачать его можно в App Store или Play Market совершенно бесплатно.

2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).

3. В приложении нажмите на иконку сканера QR-кодов.

4. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).

5. Система предложит выбрать для покупки билет на одну поездку или проездной.

Выберите вид билета и нажмите "Оплатить".

6. После оплаты документ на проезд сохранится в разделе "Мои билеты", который расположен на главной странице приложения.

Ну а если возникнут сложности, кондукторы помогут разобраться, все они прошли специальное обучение перед началом работы системы.

Если проездной на месяц вы решили приобрести, находясь дома, в офисе или на даче, зайдите в приложение "Оплати™" на вашем смартфоне. В каталоге на главной странице нажмите иконку "Транспорт". Вы попадете на страничку "Покупка проездных". Из списка выбирайте свой город и вид проездного. После оплаты он сохранится в разделе "Мои билеты" на главной странице приложения.

Проверка smart-билетов и проездных осуществляется одинаково. Достаточно навести камеру смартфона с открытым сканером на наклейку с QR-кодом контролера, и на экране высветится проездной документ.

Важно! Владелец проездного через приложение "Оплати™" при необходимости сможет дополнительно приобрести нужное количество билетов на одну поездку. Это сделано для того, чтобы вы смогли покупать билеты семье или друзьям.

Почему стоит заменить бумажный билет на его smart-аналог?

· Безопасность – вы покупаете билет через ваш смартфон, так минимизируются контакты.

· Скорость – достаточно навестисканер в приложении "Оплати™" на своем мобильном устройстве на ближайший QR-код в салоне автобуса и оплатить. Работает до двух метров и даже под углом.

· Экологичность – билет не имеет бумажного носителя.

· Билет невозможно потерять – он находится в вашем смартфоне в мобильном приложении "Оплати™". А если мобильный разрядится, контролер введет 4 последние цифры вашего номера телефона себе в приложение и проверит ваш билет.

· Дополнительные возможности – приложение "Оплати™" – ЭкоСистема, которая включает огромный функционал и неограниченные возможности. Кроме покупки билетов мобильный платежный сервис позволяет проводить оплаты через ЕРИП и рассчитываться за покупки в магазинах. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации каждый пользователь приложения может приобрести, а затем и онлайн подарить подарочный сертификат для родных и близких, осуществить мгновенный перевод денежных средств любому из своего списка контактов, создать групповой кошелек для сбора средств и, конечно, что немаловажно, – общаться, как в обычном мессенджере. Также "Оплати™" позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут автоматически занесены в вашу адресную книгу.

Мобильный платежный сервис "Оплати™"система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. "Оплати™" является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса "Оплати™" – компания LWO.

ОАО "Белинвестбанк"один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для переписи населения – 2019, +

многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

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