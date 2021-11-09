Проект положения о молодежной столице СНГ согласован на экспертном уровне

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта положения о международном проекте "Молодежная столица СНГ" состоялось сегодня в штаб-квартире Содружества Независимых Государств в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.

На встрече эксперты, рассмотрев поступившие от ряда государств замечания и предложения, доработали документ. Принято решение считать проект положения согласованным на экспертном уровне. Он будет внесен в установленном прядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.

В пресс-службе отметили, что проект положения о международном проекте "Молодежная столица СНГ" разработан во исполнение Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021-2030 годы.

Он направлен на вовлечение молодого поколения граждан в интеграционные процессы посредством участия в реализации проектов и программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений.

Документ обсуждался и получил поддержку участников VI Форума молодежных общественных организаций стран СНГ в 2020 году. Предполагается, что проект будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств.

Проектом предусмотрено проведение выставки-презентации молодежной столицы СНГ, а также иных мероприятий, ориентированных на молодежь и с участием молодежи государств Содружества. Предпочтение предлагается отдавать тем мероприятиям, которые являются уникальными для СНГ, ориентированы на развитие партнерских связей со странами, в том числе международного молодежного сотрудничества, носят инновационный характер, имеют адресную аудиторию, предусматривают диалог и вовлечение молодежи в управление местным сообществом.

Городу, получившему статус молодежной столицы, предоставляется право принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций государств - участников СНГ. Также страны Содружества могут предлагать для проведения в молодежной столице СНГ подготовленные ими мероприятия. Это, к примеру, могут быть выступления молодежных творческих коллективов.-0-