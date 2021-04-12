Проект постановления о наружной рекламе можно обсудить на Правовом форуме

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 года №82-З "Об изменении законов по вопросам рекламы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проектом предусмотрено утверждение положений о порядке выдачи, продления, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы, а также проведения торгов на право размещения рекламы на государственном недвижимом имуществе.

Кроме того, устанавливаются требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автодороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов, а также перечень наружной рекламы, на которую не требуется разрешение.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои предложения и замечания можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 до 22 апреля.-0-