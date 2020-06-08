Проект постановления об организации системы жилищного надзора вынесен на общественное обсуждение

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О реализации указа Президента Республики Беларусь" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект документа подготовлен для организации системы государственного жилищного надзора за выполнением законодательства при содержании и эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Постановлением планируется определить основные вопросы, связанные с созданием и функционированием госучреждения "Государственный жилищный надзор", источники финансирования его создания и дальнейшей деятельности. Проектом документа определены задачи, предмет деятельности государственного объединения, а также инструмент реализации задач, предмет осуществляемых надзорных мероприятий. При этом задачи и предмет деятельности учреждения не будут пересекаться и дублировать задачи других органов, осуществляющих контрольные (надзорные) мероприятия, а также существующих структурных подразделений местных исполнительных органов жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность госучреждения будет встраиваться в систему государственного контроля (надзора) и дополнять ее, пояснили разработчики проекта постановления. Сегодня в сфере эксплуатации и управления жилфондом, предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг отсутствует координирующий контрольный орган.

Согласно документу, основными задачами жилищного надзора будут предупреждение, выявление и пресечение нарушений участниками (включая местные исполнительные и распорядительные органы, ТС и ЖСПК) установленных в соответствии с жилищным законодательством обязательных требований к использованию и сохранности жилфонда, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению ЖКУ, требований к их качеству, порядку перерасчета платы за неоказание или некачественное их оказание, требований к предоставлению арендного жилья и жилых помещений социального использования государственного жилищного фонда, требований законодательства о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг к порядку размещения информации, ее полноте и достоверности.

Также на общественное обсуждение вынесен проект указа "О создании учреждения", которым предусматривается создание в структуре Минжилкомхоза госучреждения "Государственный жилищный надзор".

Организатор общественного обсуждения проекта постановления и проекта указа - Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Замечания и предложения по этим документам можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня.-0-