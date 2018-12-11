Проект ПРООН "Зеленые города" в Беларуси переходит к стадии практической реализации

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") переходит к стадии практической реализации запланированных инициатив в трех пилотных городах. Об этом сообщила сегодня руководитель проекта Ирина Усова в пресс-центре БЕЛТА.

Проект ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016-2021 годы. Одним из главных компонентов проекта является реализация пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту в Полоцке и Новополоцке и мероприятий по повышению энергоэффективности в Новогрудке.

"В 2018 году мы делали больше упор на теоретический блок проекта. Потому что подходы в формировании городских территорий - это основа. Эксперты проанализировали существующие мировые практики и разработали рекомендации на национальном уровне. Подготовили аналитические обзоры, которые включают паспорта, профили и сведения о состоянии пилотных городов по 10 основным компонентам. Для всех трех разработаны и планы зеленого градостроительства - пошаговые стратегии по достижению желаемого состояния города. Созданы координационные группы по реализации проекта. Много внимания уделялось вовлечению населения в обсуждение инициатив. Проведены опросы для выявления проблем, на которые указали сами жители, - отметила Ирина Усова. - Сейчас мы переходим к практической части и мониторингу, который позволит по каждому запланированному мероприятию ответить на ряд вопросов: что это даст городу, сколько будет стоить, как это позволит снизить выбросы СО2, насколько решение вписывается в рамки национального законодательства. Важным моментом станет и определение источников финансирования".

Кроме того, завершена разработка технико-экономических обоснований, которая поможет понять, какие технологии можно применять в пилотных городах для большего эффекта. Подготовлена серия открытых картографических материалов, которая включает данные по состоянию жилищного фонда, качеству застройки, распределению плотности населения (впервые для городов Беларуси), зеленых территорий, доступности остановок общественного транспорта и других объектов городской инфраструктуры (всего 20 электронных карт для каждого пилотного города, размещение которых планируется в открытом доступе).

Говоря о примерах дальнейшей реализации проекта, Ирина Усова сообщила, что в Полоцке и Новополоцке, где сделан акцент на городской мобильности, уже завершается подготовка технического задания и скоро будет проведен тендер на создание проектно-сметной документации по строительству велодорожки, которая свяжет два города. До этого были рассмотрены различные варианты маршрутов, в итоге выбран оптимальный, которые пролегает через деревню Экимань. Предполагается развивать велосипедную инфраструктуру Полоцка и Новополоцка в целом: велодорожки, велопарковки, велокафе, ремонтные мастерские и пункты проката. Также проектом запланированы замена остановок общественного транспорта, установка информационных табло, внедрение системы адаптивного управления для синхронизации сигналов светофоров. И впервые для двух городов в Беларуси разрабатывается единый план устойчивой городской мобильности. Этим занимается координационная группа. План позволит Полоцку и Новополоцку совместно решать региональные проблемы востребованности общественного транспорта, перегруженности дорог из-за чрезмерного использования личных автомобилей.

В Новогрудке запланированы мероприятия по повышению энергоэффективности: замена неэффективных систем уличного освещения умными светодиодными светильниками и внедрение системы интеллектуального учета энергоресурсов на объектах жилого фонда. Системы контроля уличного освещения учитывают наличие или отсутствие людей, транспорта, освещенность и время суток, тем самым экономя электроэнергию и деньги. "Касательно второй инициативы Новогрудский горисполком согласовал пилотный дом, который управляется товариществом собственников. В нем планируется установить умные счетчики, но это еще нужно согласовать со всеми жильцами, с которыми будет проведена соответствующая информационная и образовательная работа", - добавила Ирина Усова.-0-

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