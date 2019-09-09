Проект технической помощи Беларуси в области демографии подписали Россия и ЮНФПА

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел России и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по проекту "Укрепление потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для целей устойчивого развития страны" подписан на полях второй регулярной сессии исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС. Участие в церемонии подписания принял постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Проект направлен на укрепление всего цикла выработки и реализации национальной политики в области народонаселения и развития, а также на усовершенствование демографического образования и предоставление экспертной поддержки для анализа действующих и разработки новых стратегических документов, политик и программ в области народонаселения и развития на период после 2020 года", - пояснили в МИД.

Беларусь уже имеет положительный опыт сотрудничества с Россией в области народонаселения. Совместно были реализованы проект "Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" (2015-2017 годы) и подпрограмма"Семья и детство" Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

Валентин Рыбаков, выступая на церемонии, выразил уверенность, что, основываясь на достижениях от реализации предыдущих проектов и плодотворного сотрудничества по демографическим вопросам в целом, этот проект при поддержке ЮНФПА будет способствовать дальнейшему углублению партнерских связей между национальными заинтересованными сторонами и экспертами Беларуси и России в области демографической статистики, народонаселения и развития.-0-