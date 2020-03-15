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15 марта 2020, 19:50

Проект указа о 5%-ной рентабельности застройщиков планируют вскоре внести на рассмотрение Президенту

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа об установлении предельной рентабельности застройщиков не выше 5% при строительстве жилья за счет средств граждан в ближайшее время планируется внести на рассмотрение главе государства, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Проект этого указа сейчас находится на согласовании. Он готов, практически согласован, последние штрихи устраняются. Думаю, что в ближайшее время он будет внесен на подпись главе государства", - сказал Дмитрий Микуленок.

Документ направлен на то, чтобы максимально защитить граждан при строительстве, отметил министр. По его словам, если компания хочет привлекать средства граждан на этапе строительства, у нее есть ограничения. При строительстве за свои деньги с аукциона будет продаваться готовая квартира.

Также речь идет в том числе и о сдерживании стоимости квадрата. Рентабельность, ограниченная 5%, - это еще одна планка, которая позволит некоторым застройщикам соизмерять свои желания с возможностями людей, добавил министр.-0-

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жилье Министерство архитектуры и строительства строительство
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