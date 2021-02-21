ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 21 февраля 2021
Минск Облачно с прояснениями 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:08 Матусевич прогнозирует снижение числа земельных споров благодаря информатизации Общество
20:05 Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество Общество
19:31 Семь человек погибли в результате подрыва автомобиля избирательной комиссии Нигера В мире
18:43 Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги Спорт
18:04 Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении Спорт
17:44 Большой театр Беларуси 3 марта посвятит балет "Спартак" 20-летию творчества Антона Кравченко Культура
17:19 Женские портреты и цветочные натюрморты Людмилы Курилович представят в Минске Культура
17:18 ФОТОФАКТ: Обитатели парка Горького чувствуют приближение весны Регионы
17:00 Посол Беларуси посетил южный регион Турции, где обсудили перспективы торговых и культурных связей Политика
16:45 Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка России Спорт
16:42 В Гродно сотрудники ОМОНа спасли девушку от падения с 18-го этажа Происшествия
16:24 Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку Политика
16:05 Газовый баллон взорвался в многоэтажке в Петропавловске - есть погибшие В мире
15:53 Почти 40 тыс. гостей отдохнули в агроусадьбах Гомельской области в 2020 году Регионы
15:30 Самолет разбился в Нигерии В мире
15:25 Взрыв произошел в столице Сомали В мире
15:21 Лиза Тереза Хаузер из Австрии выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении Спорт
14:48 В парламентских выборах в Болгарии будут участвовать 31 партия и 8 коалиций В мире
14:39 Всех взрослых жителей Великобритании смогут вакцинировать от COVID-19 к концу июля - Джонсон В мире
14:12 К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов Спорт
13:58 Серб Новак Джокович в девятый раз стал победителем Australian Open Спорт
13:30 На Тайване из-за густого тумана столкнулись 20 машин В мире
13:25 Белорусская теннисистка Шалимар Тальби выиграла турнир в Египте Спорт
13:21 Футболисты БАТЭ обыграли "Текстильщик" на сборе в Турции Спорт
13:04 Работники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры в Шумилинском районе Происшествия
12:40 В России за сутки выявили 12 742 случая заражения COVID-19 В мире
12:33 Пенсионер погиб при пожаре в Поставском районе Происшествия
12:18 Число заболевших ИППП в Беларуси снижается Общество
12:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638 Общество
11:48 Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 22 февраля Общество
Все новости
Все новости
Общество
21 февраля 2021, 20:05

Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами согласован со всеми заинтересованными, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Законодательная инициатива направлена на усовершенствование порядка вовлечения в оборот пустующих и ветхих домов в сельской местности. "Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия (местным властям. - Прим.БЕЛТА) и самое главное - упрощенный порядок", - сказал Дмитрий Матусевич.

Например, в некоторых населенных пунктах разрешат реализовать такие объекты за 1 базовую величину (сейчас 1 БВ - Br29). При этом, отметил председатель Госкомимущества, должны быть учтены интересы прежних собственников, которые уже реально не пользуются или не хотят пользоваться своим имуществом и земельным участком.

Дмитрий Матусевич рассказал и о проводимой информатизации. По его словам, 2020 год показал, что информационные ресурсы Госкомимущества востребованы не только самой системой, но и внешним контуром, то есть национальной экономикой. В частности, завершена работа над геоинформационной системой "Лесные ресурсы" (совместный проект с Минлесхозом), которая позволит на основании земельных карт планировать развитие лесного хозяйства.

"Если говорить о существующих ресурсах, количество запросов огромно. Только к реестру недвижимости обращались около 40 млн раз", - отметил председатель Госкомимущества.

"Кроме этого, есть необходимость в совершенствовании нашего геопортала. Он стал не только основной базой для работы всех землеустроителей, но даже контролеров. У нас созданы специальные модули, и те, кто уполномочен на это, могут при проведении своих определенных мероприятий видеть реальную обстановку на том или другом земельном участке", - сказал Дмитрий Матусевич. Применяется геопортал и при рассмотрении обращений граждан.

Председатель Госкомимущества отметил также ряд ресурсов, которые будут полезны коллегам. "Например, мы сейчас доукомплектовали реестр адресов. У нас есть ресурс родников на публичной кадастровой карте, ресурс избирательных округов. Приурочив к Великой Победе, мы сделали ресурс всех памятников, которые находятся в нашей стране. Это позволяет всем пользователям в открытом доступе получать необходимую им информацию", - отметил он.

Система Госкомимущества, которой сегодня исполнилось 30 лет, показала свою стабильность, добавил Дмитрий Матусевич. За 2020 год получен хороший финансово-экономический результат, были выполнены все основные поручения Президента и правительства. Количество обращений граждан сократилось на 10%, хотя по-прежнему остается достаточно большим.

Говоря о других результатах за прошлый год, председатель Госкомимущества отметил: "У нас в подчинении есть блок промышленных предприятий: "Беларуськалий", два холдинга - "Белавтодор" и "Белресурсы", они также стабильно закончили год, обеспечили стабильную выплату заработной платы, социальный пакет, поэтому система абсолютно в рабочем состоянии".

Что касается зарплаты в системе Госкомимущества, в среднем она более Br1,6 тыс. "Молодые специалисты даже в Витебске получают Br1,8 тыс., программисты или те, кто связан с информационным обеспечением, - и больше Br2 тыс. Особенно в малых городах, где у нас находятся филиалы или даже бюро, я считаю, что наша зарплата одна из лучших", - сказал Дмитрий Матусевич. Вместе с тем он заметил, что зарплата должна быть заработана, поэтому увеличить ее в этом году позволит только выручка.-0-

Матусевич прогнозирует снижение числа земельных споров благодаря информатизации

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
госимущество жилье законодательство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Дмитрий Матусевич. Фото из архива Матусевич прогнозирует снижение числа земельных споров благодаря информатизации
Фото из архива Число заболевших ИППП в Беларуси снижается
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638
Фото из архива Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 22 февраля
Фото из архива ГАИ просит водителей и пешеходов в туман быть предельно внимательными
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1668 пациентов с COVID-19, выписаны 1916
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко о Купаловском театре: он не может быть потерян, это достояние нашего народа
К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов
Более 1 тыс. спортсменов-любителей собрал праздник "Гомельская лыжня - 2021"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638
Топ-новости
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
ГАИ просит водителей и пешеходов в туман быть предельно внимательными
Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество
ФОТОФАКТ: Обитатели парка Горького чувствуют приближение весны
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве
Издание об олимпийском движении "Хутчэй. Вышэй. Мацней" победило в конкурсе "Искусство книги"
Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко
Мясникович заявил о необходимости оптимизации порядка выработки решений и их исполнения в ЕАЭС
Акции по уборке снега во дворах с привлечением населения пройдут в Минске 20 февраля
Поддержание ценовой стабильности и доступность товаров - что будет в фокусе внимания МАРТ в 2021 году
Акция "Единый день безопасности" стартовала в Беларуси
ГАИ проведет 22-26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр"
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.