Проект закона "О туризме" планируется внести в парламент в 2020 году

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленного закона "О туризме" планируется внести в парламент в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич в пресс-центре БЕЛТА.

"В соответствии с установленными сроками осенью мы внесли документ в Совет Министров. Мы дорабатывали его с Национальным центром законодательства и правовых исследований. Следующий шаг - правительство должно внести его в парламент, это следующий год", - сказал Виталий Грицевич.

По его словам, изменения, которые вносились во время доработки, не носят принципиального характера. "Основные посылы - создание фингарантий для белорусских туристов, четкое разграничение зон ответственности туроператоров и турагентов, более четкое регулирование экскурсионной деятельности. Они все сохранились", - добавил он.

При этом Виталий Грицевич обратил внимание, что не стоит ожидать вступления нового закона "О туризме" в силу уже в 2020 году. Это связано с тем, что нужно подготовить подзаконные правовые документы.-0-

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