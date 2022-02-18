Профессор: рекомендации по лечению гриппа у детей во время пандемии COVID-19 остаются неизменными

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации по противовирусному лечению гриппа у детей во время пандемии COVID-19 остаются неизменными, рассказала корреспонденту "Медвестника" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова, сообщает БЕЛТА.

При наличии показаний (развитие гриппоподобного заболевания, особенно при наличии тяжелого течения или факторов риска тяжелого и осложненного течения) противовирусное лечение гриппа следует начать до получения результатов лабораторных исследований. Терапия может быть прекращена после установления отрицательного результата определения РНК гриппа в назофарингеальном мазке (методом ПЦР), отметила Оксана Романова.

Клинические проявления гриппа и COVID-19 у детей могут быть сходны, обратила внимание профессор. Кроме того, у несовершеннолетних часто развивается коинфекция сразу несколькими респираторными патогенами, в том числе возможно сочетание гриппа и COVID-19.

При этом, заметила Оксана Романова, ОРВИ является наиболее частым заболеванием в детском возрасте. Грипп - высоко контагиозная ОРВИ с острым началом, подъемом температуры до высоких значений (39-40 градусов), ознобом, общей слабостью, разбитостью, мышечными и суставными болями. К концу первых, реже на вторые сутки болезни лихорадка достигает максимума. Дети жалуются на головную боль (обычно в области висков, лба, надбровных дуг, глазных яблок), возможны тошнота, рвота.

Катаральные явления обычно выражены слабо. Дети могут покашливать, возможны заложенность и скудное отделяемое из носа, боли в горле, особенно при глотании. "При осмотре можно наблюдать легкую гиперемию лица, выраженную инъекцию склер, умеренную гиперемию и отечность небных миндалин и дужек. Возможны точечные кровоизлияния или мелкая пятнисто-папулезная энантема либо мелкая зернистость на мягком небе", - отметила профессор.

Чтобы дифференцировать ОРВИ, грипп и коронавирусную инфекцию, необходимо провести исследование назофарингеального содержимого в мазке методом ПЦР.-0-