Профилактика коронавирусной инфекции. Это надо знать. Полезные советы от компании "БелАсептика"

Сейчас много пишут, что одной из важных мер профилактики коронавирусной инфекции является антисептическая обработка рук. Да это так. Но обычному человеку не всегда легко разобраться в том, о чем пишут в статьях медицинской направленности из-за обилия специальной терминологии. А, следовательно, и правильно выполнить те или иные процедуры.

Давайте поговорим о медицинских понятиях простым и понятным языком.

Антисептика рук – это уничтожение болезнетворных микроорганизмов, в том числе вирусов, включая и коронавирусы, на коже рук. Помните, что на руки могут попасть бактерии и вирусы буквально со всего – из вашего носа, рук знакомых при рукопожатиях, с поручней в автобусе, дверных ручек, кнопок лифта и домофонов, денег и т. д.

Дезинфекция – это уничтожение болезнетворных микроорганизмов, в том числе вирусов, включая и коронавирусы, на всем что находится вокруг нас, то есть объектах окружающей среды.

Экспозиция – это время, за которое антисептическое или дезинфицирующее средство уничтожит болезнетворные микроорганизмы.

Вирулицидный режим – это режим обработки (концентрация средства и экспозиция), который уничтожает вирусы.

Какие же средства наиболее эффективны для антисептики рук? Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – это спиртовые антисептики на этиловом или изопропиловом спирте, содержащие в своем составе не менее 60% спирта, а также смягчающие и увлажняющие кожу компоненты для исключения ее раздражения.

Наносить на кожу следует не менее 3 мл спиртового антисептика (обильно смочив им кожу рук) и втирать его не только в ладонь, но и во всю поверхность кисти, включая тыльную часть руки, межпальцевые промежутки в течение 30-60 секунд.

Для проведения антисептики компания "БелАсептика" производит следующие спиртовые средства:

"Септоцид Р плюс", "Септоцид синерджи", "Этанол антисептический", "Унодез", "Септоцид Р", "Септодез", "Септоцид ФУД", а также салфетки, пропитанные средствами "Септоцид Р плюс", "Септоцид синерджи", "Этанол антисептический".

И внимание! Антисептики "Септоцид Р плюс" и "Септоцид синерджи" достаточно втирать в кожу в течение 12 секунд. Данная экспозиция подтверждена соответствующими исследованиями в лабораториях Министерства здравоохранения Республики Беларусь и внесена в инструкцию по применению.

А если необходимо в срочном порядке продезинфицировать ту или иную поверхность или предмет, то на помощь придут готовые к применению (не надо разводить) средства экстренной дезинфекции с короткими экспозициями (от 30 секунд до 5 минут):

"Унодез", "Септоцид Р", "Ультрацид", "Экстра-дез", "Квикдез", "Санет-Экстра", выпускаемые в том числе и бутылках с распылителем, а также салфетки в тубах, пропитанные средствами "Санет-Экстра" и "Септоцид Р".

Для дезинфекции помещения и рабочих поверхностей, например, по окончании рабочего дня, компания «БелАсептика» может предложить широкий спектр концентратов дезинфицирующих средств на различных активно действующих веществах, из которых готовится рабочий раствор по вирулицидному режиму, добавляя концентрат в воду.

Это следующие группы препаратов: кислородосодержащие ("Сандим-Д", "Сандим-НУК", "Оксидез", "Оксидез Р"); амины ("Аминоцид", "Триацид", "Виродез", "Виродез-Форте", "Виродез-Форте Р", "Аминомакс"); альдегиды ("Гексадекон", "КД", "Омниацид"); гуанидины ("Дуацид", "Полидез", "Продез", "Продез Р", "Беладез", "Беладез-М"); ЧАСы ("Дескоцид", "Гриндез", "Логодез", "Логодез–Форте"); хлорсодержащие ("Хлордез", "Хлороцид", "Хлороцид-new", "Хлороцид Макси"); оксикислоты ("Гликодез").

Все дезинфицирующие средства с целью профилактики коронавирусной инфекции должны применяться по вирулицидному режиму. Эффективность наших дезинфицирующих средств в отношении коронавирусной инфекции дополнительно подтверждена ГУ «Республиканский научно практический центр эпидемиологии и микробиологии».

С инструкциями по применению антисептических и дезинфицирующих средств вы можете ознакомиться на нашем сайте https://belaseptika.by/

Будьте здоровы!

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