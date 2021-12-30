Профсоюз медиков приветствует сохранение в проекте Конституции норм о доступности медпомощи

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения не может не радовать тот факт, что проектом Конституции предусмотрено повышение доступности медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профсоюза, цитируя его председателя Вячеслава Шило.

В республиканском, областных и Минском городском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения началось активное обсуждение планируемых изменений и дополнений в Основной закон Беларуси, вынесенных на всенародное обсуждение.

Вячеслав Шило подчеркнул, что отраслевой профсоюз приветствует сохранение в проекте Конституции норм, касающихся повышения доступности медицинской помощи и сохранения здоровья граждан. Он отметил, что документ делает акцент на необходимости заботы каждым членом общества о своем здоровье и формирования здорового образа жизни в целом.

Председатель отраслевого профсоюза обратил внимание, что предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон ориентированы на защиту основных прав и гарантий каждого человека, живущего в Беларуси, стабильности и единства в обществе, сохранение исторической памяти белорусского народа и поддержку молодежи со стороны государства.-0-