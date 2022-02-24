Профсоюз помог медикам возвратить Br243,5 тыс. зарплаты

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз помог возвратить работникам здравоохранения Br243,5 тыс., которые были незаконно удержаны и не выплачены. Об этом сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам общественного контроля возвращено незаконно удержанных и невыплаченных сумм заработной платы Br243,5 тыс.", - сказал Вячеслав Шило.

Он подчеркнул, что в вопросе предотвращения социально-трудовых конфликтов важное место отводится общественному контролю соблюдения законодательства о труде. За прошлый год правовые инспекторы выполнили 381 посещение, руководители и уполномоченные представители - 1040 посещений, во время которых выявлено 2164 нарушения законодательства о труде. Нанимателям выдано 57 представлений и 801 рекомендация об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, членам профсоюза оказывалась бесплатная юридическая помощь. Правовые инспекторы труда за три года по просьбе членов профсоюза составили 21 процессуальный документ. Правовые инспекторы выступали в качестве представителей интересов членов профсоюза в судебных инстанциях. На работе восстановлены два человека.-0-