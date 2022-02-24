Шило: обновленная Конституция ориентирована на защиту основных прав и гарантий каждого белоруса

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции ориентирован на защиту основных прав и гарантий каждого белоруса, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодняшняя наша встреча проходит в преддверии исторического для каждого белоруса события - референдума по проекту изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Проект носит общенародный характер и ориентирован на защиту основных прав и гарантий каждого человека, живущего в Республике Беларусь. Особое внимание в проекте уделено вопросам стабильности и единства в обществе, сохранению исторической памяти белорусского народа, молодежной политике", - сказал Вячеслав Шило.
Он отметил, что обсуждение новой редакции Основного закона вызвало большой интерес среди работников здравоохранения и продемонстрировало их гражданскую активность.
Вячеслав Шило подчеркнул, что социальные гарантии, которые закрепляются Конституцией, можно назвать профильной темой профсоюзов.-0-