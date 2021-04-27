Профсоюзы добились совершенствования оплаты труда работников - ФПБ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы добились совершенствования оплаты труда работников. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Правительством подписано постановление №243, которым вносятся изменения в постановление №744 "Об оплате труда работников". Этот документ регулирует вопросы оплаты труда в государственных организациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%.

"Практика применения документа в предыдущей редакции показала его неэффективность и необъективность заложенных подходов по определению производительности труда и другим аспектам. Поскольку не учитывались отраслевые особенности и специфика работы организаций, а также ряд объективных факторов, на которые как наниматели, так и их работники, добросовестно выполняющие свои трудовые обязанности, объективно повлиять не могут, - рассказали в национальном профцентре. - Это нередко приводило к искусственному сдерживанию роста заработной платы даже в тех организациях, где для этого были необходимые финансовые возможности и ресурсы. Эта тема постоянно поднималась в трудовых коллективах".

В результате проработки предложений профсоюзов правительством приняты изменения, которые устанавливают более гибкие подходы в этом вопросе. Так, по решению руководителя государственной организации размеры оплаты труда работников обособленного подразделения с отдельным балансом теперь могут повышаться при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 именно в этом обособленном подразделении. Также с учетом нововведений выбор показателя расчета производительности осуществляется предприятием на календарный год по согласованию с вышестоящим органом.

При этом разрешается изменить один раз в течение года показатель определения производительности труда не только с выручки на добавленную стоимость, но и с добавленной стоимости на выручку.

Что касается особенностей расчета производительности отдельных организаций (с учетом специфики их работы), то эти вопросы будут дополнительно регулироваться соответствующими министерствами. От этого во многом зависят показатели производительности организаций и уровень заработной платы работников. Федерация профсоюзов уже ведет с социальными партнерами работу по дальнейшему совершенствованию подходов в этом вопросе.-0-

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