15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы подвели итоги мониторинга цен на лекарства за май. Такая информация размещена на портале Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Еще в начале года профсоюзы заявляли о необходимости введения ограничительных мер на рост цен. Это было связано с существенным повышением стоимости ряда востребованных лекарств. Только за январь она поднялась на 5-10%, причем не всегда этот рост можно было объяснить объективными факторами - увеличением затрат производителей или продавцов. Да и применение ставки НДС до конца не проясняло происходящее.

Правительство предложение развило, в результате чего было принято постановление №100, в соответствии с которым с 1 марта рост цен на продукты и лекарства первой необходимости не должен быть больше 0,2% в месяц. Превышение этой планки возможно лишь при наличии объективных причин и после согласования специальной комиссией при Совете Министров. Документ коснулся 50 лекарственных средств отечественного производства.

"Цены на лекарственные препараты, которые мы мониторим, во всех регионах страны остаются более-менее стабильными. Однако обеспокоенность вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках. Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли "Риваксан", "Ксилин", "Моксонидин", "Нимесубел". Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то не поставлялись. Ведь наличие лекарств, указанных в постановлении №100, не носит обязательного характера. При этом в достаточном количестве имеются аналоги таких лекарственных средств как отечественного, так и зарубежного производства", - сообщила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Эта ситуация обсуждалась во время рабочей встречи с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Профсоюзы передали ему информацию о том, где были зафиксированы описанные случаи. Согласно достигнутым договоренностям представители министерства проверят данные сведения. Также будут выработаны механизмы решения выявленных вопросов.

"Профсоюзы в свою очередь продолжат выборочное наблюдение за ассортиментом и ценами на отдельные виды лекарственных средств в районах и крупных городах страны. Однако отметим: постановление №100 застрагивает только 50 препаратов, но их на рынке намного больше. Так что если вы столкнетесь с фактом повышения стоимости препарата, можете сообщить об этом анонимно через онлайн-сервис ФПБ либо по телефону горячей линии (8017) 355-95-62. Профсоюзные специалисты проверят информацию и выяснят причины", - добавили в ФПБ.-0-