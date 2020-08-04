4 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проголосовать на выборах Президента Беларуси можно в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Сегодня здесь открылись избирательные участки для досрочного голосования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

В этих городах в выборах смогут принять участие граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации. "В соответствии с законодательством, досрочное голосование будет проходить с 4 по 8 августа с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 на всех трех избирательных участках, сформированных в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде", - проинформировали в дипмиссии.

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии в Москве Вадим Сенюта, участки сформированы исходя как из возможностей отделений посольства принять граждан, так и из мест наиболее компактного проживания белорусов в России.

По его словам, коронавирус внес определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковых комиссий. В частности, в Москве до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции: масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий. "В посольстве учитывают эти реалии - будет ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования, - сказал Вадим Сенюта. - Для тех, у кого не будет своих средств защиты, на участке будут дезинфекторы и медицинские маски".

Вадим Сенюта добавил: в дни досрочного голосования участковая избирательная комиссия в Москве будет работать в усеченном составе, поскольку основной поток избирателей ожидается 9 августа. Предполагается, что в этот день реализовать свое избирательное право в Москве придут более 2 тыс. человек. "Это ожидаемое количество избирателей по участку №102, расположенному в Москве. На других участках в России ожидаемое количество граждан будет существенно меньше", - заметил он.-0-