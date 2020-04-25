Программа дистанционного консультирования заработала в реабилитационном центре для детей-инвалидов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов реализует проект по дистанционному консультированию и проведению занятий для семей с детьми-инвалидами "Так просто быть рядом". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Сотрудники центра во главе с директором Людмилой Кондрашовой разработали программу дистанционного онлайн-консультирования с возможностью проведения занятий с детьми-инвалидами и их родителями по видеосвязи.

Уже налажены дистанционные занятия с инструкторами-методистами ЛФК, дефектологами, психологом и психотерапевтом. Дистанционная работа осуществляется под руководством врача-невролога и ортопеда, которые вносят свои корректировки и дают рекомендации в том объеме, который может быть позволен с учетом отдаленного взаимодействия с пациентами.

Центром параллельно создается электронная база детей-инвалидов, готовых проходить онлайн-реабилитацию. Помимо того, мультидисциплинарная бригада в составе врача-невролога, врача-ортопеда, инструктора-методиста ЛФК, психолога и дефектолога оценивают реабилитационные возможности каждого ребенка с учетом данных о его предыдущих курсах реабилитации. А затем совместно с родителями ребенка формируется индивидуальный график работы на ближайшее время.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан в 2000 году в рамках реализации программы "Дети Беларуси". Он предоставляет комплексную (медицинскую, педагогическую, психологическую и социальную) реабилитацию по индивидуальным программам детей-инвалидов с 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата.

Центр рассчитан на одновременное пребывание 120 детей, за год реабилитацию проходят более 1,2 тыс. детей. На учете в учреждении состоит около 2,6 тыс. детей-инвалидов. Всего за время работы центра курс реабилитации прошли более 23 тыс. мальчиков и девочек.-0-

Фото Министерства труда и социальной защиты