ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 25 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:25 Центральный аппарат МЧС на субботнике навел порядок возле столичного Центра безопасности Регионы
17:15 Программа дистанционного консультирования заработала в реабилитационном центре для детей-инвалидов Общество
17:08 Возле Полиграфкомбината имени Якуба Коласа в Минске появилась аллея голубых елей Регионы
17:00 Футболисты "Минска" победили "Славию" в матче чемпионата Беларуси Спорт
16:56 Следователи на субботнике наводили порядок у мемориалов в Озаричах и Красном Береге Регионы
16:30 Таможенники и пограничники на субботнике благоустроили памятники воинам Общество
16:21 Трудовые акции содействуют сохранению связи поколений и объединению людей - мнение Регионы
16:06 Топливо на АЗС в Беларуси с 26 апреля дешевеет на 1 копейку Экономика
16:00 Аллею памяти из 75 лип заложили во время субботника в Минске Регионы
15:50 Барташевич: в год 75-летия Победы важно посетить и благоустроить памятные места Общество
15:38 Восемь человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале В мире
15:36 Белорусские спортсмены, руководители Минспорта и НОК приняли участие в субботнике Спорт
15:29 Авраменко: субботник - прекрасная возможность принести пользу своей стране Общество
15:21 Врачи Витебска и области написали открытое письмо благодарности госорганам, компаниям и организациям Регионы
15:17 Кованые скамейки украсили аллею, заложенную в честь 100-летия образования органов юстиции Беларуси Регионы
15:02 Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате Экономика
15:01 Гандбольная олимпийская квалификация перенесена на март 2021 года Спорт
14:54 Новую музейную экспозицию о последнем очаге сопротивления в Брестской крепости откроют к 22 июня Афиша
14:39 Минкультуры во время субботника благоустроило территорию Музея народной архитектуры и быта Культура
14:26 Орда: нужно чтить подвиг старшего поколения ради будущей мирной жизни Общество
14:20 Представители Университета гражданской защиты МЧС благоустроили более 40 воинских захоронений Общество
14:01 В Беларуси временно разрешили продажу лекарств с незарегистрированными ценами Экономика
14:00 Минприроды высадило во время субботника более 17 тыс. деревьев и кустарников по всей стране Общество
13:52 Совместный труд во время субботника объединяет всех жителей республики - Исаченко Общество
13:49 Предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС обсудят 29 апреля на заседании Совета ЕЭК Политика
13:45 Задержаны подозреваемые в хищениях с частных строек в Минском и Воложинском районах Происшествия
13:43 Более Br2,9 млн собрано на республиканском субботнике в Минске Регионы
13:36 Главный эпидемиолог Швеции: нигде в Европе закрытие границ и самоизоляция не остановили COVID-19 В мире
13:29 "Белавиа" начинает выполнять полеты в Вену Общество
13:26 Воронюк: белорусская молодежь приложит все усилия там, где будет востребована Общество
Все новости
Все новости
Общество
25 апреля 2020, 17:15

Программа дистанционного консультирования заработала в реабилитационном центре для детей-инвалидов

Фото Министерства труда и социальной защиты
Фото Министерства труда и социальной защиты

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов реализует проект по дистанционному консультированию и проведению занятий для семей с детьми-инвалидами "Так просто быть рядом". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Сотрудники центра во главе с директором Людмилой Кондрашовой разработали программу дистанционного онлайн-консультирования с возможностью проведения занятий с детьми-инвалидами и их родителями по видеосвязи.

Уже налажены дистанционные занятия с инструкторами-методистами ЛФК, дефектологами, психологом и психотерапевтом. Дистанционная работа осуществляется под руководством врача-невролога и ортопеда, которые вносят свои корректировки и дают рекомендации в том объеме, который может быть позволен с учетом отдаленного взаимодействия с пациентами.

Центром параллельно создается электронная база детей-инвалидов, готовых проходить онлайн-реабилитацию. Помимо того, мультидисциплинарная бригада в составе врача-невролога, врача-ортопеда, инструктора-методиста ЛФК, психолога и дефектолога оценивают реабилитационные возможности каждого ребенка с учетом данных о его предыдущих курсах реабилитации. А затем совместно с родителями ребенка формируется индивидуальный график работы на ближайшее время.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан в 2000 году в рамках реализации программы "Дети Беларуси". Он предоставляет комплексную (медицинскую, педагогическую, психологическую и социальную) реабилитацию по индивидуальным программам детей-инвалидов с 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата.

Центр рассчитан на одновременное пребывание 120 детей, за год реабилитацию проходят более 1,2 тыс. детей. На учете в учреждении состоит около 2,6 тыс. детей-инвалидов. Всего за время работы центра курс реабилитации прошли более 23 тыс. мальчиков и девочек.-0-

Фото Министерства труда и социальной защиты
Фото Министерства труда и социальной защиты
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети инвалиды Министерство труда и соцзащиты проект
Новости рубрики Общество
Фото Гомельской таможни Таможенники и пограничники на субботнике благоустроили памятники воинам
Фото из архива Барташевич: в год 75-летия Победы важно посетить и благоустроить памятные места
Фото Минтранса Авраменко: субботник - прекрасная возможность принести пользу своей стране
Орда: нужно чтить подвиг старшего поколения ради будущей мирной жизни
Фото ucp.by Представители Университета гражданской защиты МЧС благоустроили более 40 воинских захоронений
Фото из архива Минприроды высадило во время субботника более 17 тыс. деревьев и кустарников по всей стране
Главное
Александр Лукашенко во время субботника Республиканский субботник прошел в Беларуси
Лукашенко рассказал, когда может состояться послание Президента и почему оно было отложено
В Беларуси выздоровели и выписаны 1573 пациента с COVID-19
Сергеенко: на субботнике обустраиваем прекрасное место отдыха для минчан и гостей столицы
Топ-новости
Лукашенко назвал фундаментальные вопросы, по которым можно дать ответы, включая выборы и Конституцию
Белорусское общество лабораторной медицины получило реагенты для 30 тыс. тестов на COVID-19
В субботнике приняли участие около 2,3 млн белорусов, перечислено Br8,7 млн
Врачи Витебска и области написали открытое письмо благодарности госорганам, компаниям и организациям
Любые изменения учебного процесса должны быть в пользу учеников и учителей - Карпенко
Топливо на АЗС в Беларуси с 26 апреля дешевеет на 1 копейку
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи
Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате
Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
До +14°С ожидается в Беларуси 26 апреля
Аллея Победы появилась в Воложине
В Беларуси временно разрешили продажу лекарств с незарегистрированными ценами
Беларусь привлечет 90 млн евро от МБРР для реагирования на эпидситуацию
Субботники помогают совместными усилиями делать нашу страну краше и чище - Анфимов
Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.