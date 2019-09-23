23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В течение рабочей недели преобладающее влияние на погодные условия в Беларуси будет оказывать скандинавский антициклон, сформированный в холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков, в ночные часы при ясном небе ожидаются заморозки. В конце рабочей недели по югу страны скажется влияние более теплой и влажной воздушной массы, а в выходные дни атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят кратковременные дожди", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 24 сентября, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ночью во многих районах страны ожидаются заморозки до 4 градусов, лишь местами температура воздуха будет 1-4 градусов выше нуля. Днем ожидается 8-14 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 16 градусов.

В среду, 25 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 3, местами температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет 8-15 градусов тепла, по юго-западу - плюс 16-17.

В четверг, 26 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами, в основном по северо-востоку страны, возможны заморозки до 3 градусов, днем будет 10-16 градусов тепла. В юго-западных районах страны ночью будет 9-10 градусов тепла, днем - плюс 17-18 градусов.

В пятницу, 27 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по югу страны местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 10 градусов, местами, в основном по северо-востоку страны, возможны заморозки до 3 градусов. Днем будет 11-18 градусов тепла.

В субботу, 28 сентября, атмосферный фронт обусловит ночью и утром по западу, днем - на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по востоку местами возможны заморозки до 2 градусов, днем будет 12-18 градусов тепла. По юго-западу страны ночью будет 9-10 градусов выше нуля, днем - плюс 19-20 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 20.-0-

Прогноз погоды на неделю