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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода сохранится в Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по Витебской области, днем преимущественно по северной половине республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 17-23 градуса выше нуля.-0-