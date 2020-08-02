Происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением - эксперт об интернет-опросах

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бич этих президентских выборов - огромное количество различных интернет-опросов, в этой сфере происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказала руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, сообщает БЕЛТА.

"Мне кажется, бич этих выборов - это просто огромное количество различных опросов, "голосовалок" каких-то совершенно неграмотных, - отметила Ирина Лашук. - Я была просто шокирована, когда открыла очередную "голосовалку". На вопрос "Ваш пол?" у них были варианты: "мужской", "женский" и "другой". Ну какой другой? И самое интересное, что 11 человек отметили этот "другой" пол. Что это за исследование? Кто отвечает? Совершенно непонятно".

"Мне очень обидно смотреть на то, что превращается в какую-то манипуляцию цифрами бесконечными. Они исчезают, появляются новые, потом опровергаются теми же, кто их выставил в интернете. Происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением, к сожалению", - сказала Ирина Лашук.

На СТВ в будущее воскресенье запустят большой информационный канал, новости будут идти в прямом эфире с участков для голосования и Центризбиркома. В этот же день телеканал сообщит данные экзитполов. Эти опросы специально для СТВ проведет именно Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского экономического университета. Специалисты центра будут задавать два вопроса - о том, за кого человек проголосовал и о его поле.

Как сообщалось, 9 августа на президентских выборах пройдет национальный exit poll пройдет, инициатором которого выступило представительство Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси. Проводить исследование будет Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". В состав лаборатории входят компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты. Социсследования они проводят на международном уровне по общепризнанным универсальным методикам. Контролировать проведение exit poll на выборах Президента Беларуси будут международные и национальные эксперты.

В exit poll 9 августа задействуют около 1 тыс. специалистов, которые будут рабоать на более 300 участках по всей стране. Прогнозируемая выборка, то есть количество респондентов, которых опросят за весь день, - более 12 тыс. человек. Интервьюеры будут опрашивать определенное количество человек в час.

Результаты исследования опубликуют только после закрытия участков для голосования.-0-