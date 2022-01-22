Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают о возможных ЧС

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со сложными погодными условиями МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода. Местами ожидается снег и метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха составит от минус 2 до минус 11.

Факторами опасности при этом являются заносы на дорогах, увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Завтра и в понедельник температура воздуха будет от минус 24 ночью до минус 4 днем. Ожидается кратковременный снег, туман, на отдельных участках дорог гололедица.

"Возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, пожаров в жилых домах, происшествия на водных объектах, переохлаждение и обморожение", - рассказали в МЧС.-0-

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