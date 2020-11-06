Прокуроры выявили нарушения трудовых прав работников некоторых сельхозорганизаций

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам проверки прокуроры потребовали устранить нарушения трудовых прав работников, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.

Выявлены случаи, когда при приеме на работу с гражданами заключали не трудовой договор, а договор подряда или оказания услуг. Это позволяло не предоставлять работнику льготы и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Как показала проверка, от заключения трудового договора часто уклонялись руководители сельскохозяйственных организаций при приеме животноводов, полеводов, сторожей, операторов машинного доения, трактористов-машинистов. При этом сами граждане не всегда понимали, что, подписывая договор подряда, они лишаются ряда привилегий, закрепленных в том числе в локальных правовых актах - коллективных договорах, соглашениях.

Прокуроры выявили многочисленные факты заключения договоров подряда или оказания услуг с гражданами, которые фактически состояли с нанимателями в трудовых отношениях. В некоторых случаях у руководства и кадровых служб не было достаточных знаний о специфике договоров подряда и их существенных отличиях от трудового договора.

Например, прокуроры Лоевского, Добрушского, Кормянского районов Гомельской области установили неединичные факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Работники отдельных предприятий АПК несколько лет выполняли в хозяйствах работу на основании договоров подряда, но по указанию и под контролем нанимателя, с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ежемесячно получали зарплату. После принятия мер прокурорского реагирования с ними заключены трудовые договоры.

В одном из районов Минской области выявлены случаи незаконного привлечения граждан, работавших по договору подряда, к материальной ответственности, что возможно, только если наниматель и работник состоят в трудовых правоотношениях. Так, из денежного вознаграждения двух работников сельхозпредприятия наниматель взыскал суммы ущерба, причиненного организации, в размере Br224 и Br219. По протестам прокурора незаконно удержанные средства возвращены работникам.

По результатам проверки органы прокуратуры внесли более 500 актов надзора, 450 виновных должностных лиц привлечены к ответственности, восстановлены права работников касательно обеспечения их льготами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде.-0-