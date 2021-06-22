Промпредприятия Беларуси присоединились к Всебелорусской минуте молчания

22 июня, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране прошла Всебелорусская минута молчания. К ней присоединились промышленные предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату мог каждый, кому дорога память о подвиге народа и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза в годы войны. В 12.00 нужно было остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.

Так, сегодняшнее открытие полигона БЕЛАЗа для испытаний дизель-троллейвозов на предприятии начали с минуты молчания. "Все предприятия Министерства промышленности приняли участие в республиканской минуте молчания. Наш народ, наши люди жили в тяжелое время. Очень важно, что мы об этом помним и доносим до подрастающего поколения. Это дорогого стоит, это нельзя забывать. Мы должны передавать из поколения в поколение то, что сделали наши отцы и дети", - отметил министр промышленности Петр Пархомчик.-0-