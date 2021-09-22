Пропускная способность "Мядининкая" из-за ремонта составляет менее 50%

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропускная способность пункта пропуска "Мядининкай" из-за ремонтных работ составляет менее 50%. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"По сообщению литовской стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") по причине ремонтных работ уменьшено количество рабочих мест для сотрудников, а также полос движения для транспорта. Сейчас пропускная способность "Мядининкая" составляет менее 50%", - говорится в сообщении.

Так, по информации таможни, за прошедшие сутки литовской стороной оформлено как на въезд, так и на выезд только 30% грузового транспорта от минимального количества, установленного двухсторонними соглашениями, призванными обеспечить непрерывный поток через границу.

В таможне рекомендуют перевозчикам, планирующим следование через белорусско-литовскую границу, учитывать данную информацию.-0-