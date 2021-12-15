Проректор БГПУ: систему профподготовки педагогов ожидают конструктивные изменения

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система профессиональной подготовки педагогов претерпит ряд конструктивных изменений. Об этом заявила проректор по научной работе Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка доктор педагогических наук, профессор Анна Торхова во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

"Система профессиональной подготовки педагога должна претерпеть ряд конструктивных изменений, диктуемых концепцией. Хотелось бы выделить четыре аспекта совершенствования педобразования, которые касаются образовательной, научной деятельности, взаимосвязи с заказчиками кадров и социального партнерства", - рассказала Анна Торхова.

По ее словам, совершенствование образовательной деятельности предполагает обновление содержания и организации образовательного процесса на основе профстандартов. "Например, на основе разработанного профессионального стандарта педагогическая деятельность в учреждениях дошкольного, общего среднего образования определена профессиональной компетенцией в образовательных стандартах подготовки педагогов поколения 3+, - отметила проректор. - Среди этих компетенций - способность обеспечить воспитание личности с гуманистическим мировоззрением, критическим, социально и экологически ориентированным мышлением, активной гражданской позицией, национальным самосознанием в условиях открытой культурно-образовательной среды, готовность к культурно-нравственному воспитанию детей, организации социально значимых инициатив обучающихся с опорой на лучшие традиции коллективного воспитания, умение формировать у них установку на здоровый образ жизни, осуществлять профилактику вредных привычек, агрессии, владение навыками работы в цифровой образовательной среде, способность предвосхищать социальную ситуацию развития современного ребенка, готовность к работе в условиях инклюзии и непрерывному личностному профессиональному саморазвитию".

Анна Торхова подчеркнула, что научно-исследовательская и научно-методическая работа в области образования в ближайшие годы должна быть ориентирована на проведение фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований, результаты которых должны являться основой обновления содержания, форм, методов, технологий, научно-методического обеспечения системы образования на всех уровнях. "В БГПУ разработано проблемное поле приоритетных психолого-педагогических исследований на среднесрочную перспективу, которые являются ориентиром для определения тематики магистерских, кандидатских, докторских диссертаций по педагогическим наукам. Это поле постоянно актуализируется, чутко реагируя на вызовы, бренды образования. Ориентация соискателей на это поле гарантирует востребованность результатов научно-исследовательской работы на практике и широкое их внедрение. Сегодня существует серьезная проблема оттока молодых ученых из педагогической науки, поэтому развитие научно-педагогических школ и увеличение их численности рассматривается как залог обеспечения преемственности поколений в образовательной и научной деятельности", - сказала

она.

В целях совершенствования системы подготовки научных работников высшей квалификации в сфере образования следует расширять целевую подготовку специалистов, осознанно выбравших научно-исследовательскую деятельность. "Здесь особенно важным видится повышение качества процесса на входе, что во многом обеспечивается преемственностью, начиная с курсовой, дипломной, магистерской, заканчивая кандидатской и докторской диссертацией. Создание стартап-лабараторий, научных лавок, центров трансфера образовательных технологий позволит повысить социальную и практическую значимость результатов исследований, осуществить переход на принципиально новый уровень их внедрения, - дополнила проректор. - Относительно взаимодействия с заказчиками кадров важно, во-первых, расширение участия работодателей в подготовке педагогических кадров, востребованных современным рынком. Во-вторых, совершенствование образовательной практики за счет трансфера актуальных достижений психолого-педагогической науки и мирового опыта в сфере образования. Особенно важно участие работодателей в предоставлении баз для учебных занятий, производственной практики студентов, руководство их деятельностью, в том числе выполнение курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций по их заказам".

Анна Торхова констатировала, что без широкого участия сети социальных партнеров невозможно создание развивающей образовательной среды, развитие личности обучающегося и будущего педагога. "Мы видим реализацию социального партнерства через личностно-профессиональное развитие будущих педагогов не только в условиях формального профессионального образования, но и средствами неформального образования, обеспечения профессиональной мобильности и готовности самообразовываться и развиваться на протяжении всей жизни, через включение будущих педагогов в волонтерскую и образовательную деятельность с разными слоями и категориями населения, повышение имиджа педагогической профессии в обществе. Расширение форм социального партнерства будет способствовать введению новых специальностей и профилизаций по подготовке кадров для организации социальной защиты, культуры, науки и бизнеса. Выпускников этих специальностей должна отличать усиленная психолого-педагогическая подготовка, формирующая готовность к работе с людьми в разных сферах. Все эти направления совершенствования педобразования заложены в Концепции развития системы образования до 2030 года и уже успешно реализуются", - заключила она.-0-

Фото Андрея Покумейко