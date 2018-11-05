Просроченная задолженность по зарплате в Беларуси на 1 ноября допущена 38 организациями

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просроченная задолженность по заработной плате в Беларуси на 1 ноября 2018 года числится за 38 организациями, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

По данным Белстата, сумма просроченной задолженности составила Br7,4 млн.

Причем в Брестской области долгов по зарплате в ноябре не числится. В Витебской области просроченная задолженность по зарплате имеется в одной организации - на Br116,2 тыс., в Гомельской - в двух на Br1362,8 тыс., в Гродненской области - в трех на Br121,9 тыс. В Минской области насчитывается 9 должников на сумму Br2 339,7 тыс., в Могилевской - 11 на сумму Br436,7 тыс. Лидирует Минск, 12 организаций которого просрочили выплату зарплаты на сумму Br2 991,2 тыс.

Для сравнения: просроченная задолженность на 1 августа составляла Br7,1 млн, она числилась за 39 организациями. Отчетность по этому показателю Белстат предоставляет раз в квартал.-0-