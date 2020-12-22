22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года. Об этом сообщил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков по итогам совещания у главы государства по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, создана рабочая группа по разработке отечественной вакцины, куда входят 15 человек. Это ученые НАН и учреждений Министерства здравоохранения. Перед ними стоит задача разработать отечественную вакцину, которая была бы по крайне мере не хуже зарубежных аналогов, но учитывала белорусскую специфику, условия протекания заболевания на территории нашей страны, отметил Владимир Гусаков.

Сейчас проводятся активные исследования, изучается зарубежный опыт. "Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года - середине 2022-го. Дальше пройдут клинические и доклинические испытания", - рассказал председатель Президиума НАН.

Пока работы проводятся на имеющемся оборудовании Академии наук, но в последующем планируется создание специализированной лаборатории. Ожидается разработка и утверждение на уровне Президента комплексной программы по разработке отечественной вакцины от коронавируса.-0-