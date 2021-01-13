Проведение аварийных работ на высотных зданиях обсудили спасатели Беларуси и Финляндии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар в рамках твининг-проекта "Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" прошел в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время мероприятия начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси Сергей Новик и начальник группы руководства оперативными действиями Департамента спасательных работ города Хельсинки Киммо Туоминен рассмотрели особенности проведения эвакуации пострадавших из высотных зданий и порядок ликвидации там пожаров, а также сравнили действующие в Беларуси и Финляндии подходы в этом вопросе. В режиме online из Хельсинки к ним присоединился офицер Департамента спасательных работ Яри Марттила, который рассказал об организации учебного процесса в Академии спасательных служб Финляндии.

Кроме того, участники форума обсудили варианты модернизации учебных площадок полигона оперативно-тактической подготовки филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Финские коллеги поделились своим видением модернизации, а также дали свои рекомендации по увеличению функциональности площадок по отработке тактики тушения пожаров в жилых и производственных зданиях и учебной аудитории по оказанию первой помощи пострадавшим от ЧС.

В мероприятии от Беларуси приняли участие специалисты подразделений оперативно-тактического блока Республиканского отряда специального назначения, Минского областного и городского управлений МЧС, а также руководители и профессорско-преподавательский состав университета МЧС и его филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации".

В конце семинара Киммо Туоминен познакомился с возможностями Университета гражданской защиты МЧС, его материально-учебной базой и организацией учебного процесса по подготовке специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси.-0-