Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Всебелорусского народного собрания позволяет выработать согласованный курс и создать картину будущего, на этом сделал акцент председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Такие мероприятия, как Всебелорусское народное собрание, - апробированная практика не только в Беларуси, но и других странах, обратил внимание Андрей Савиных. "Они могут иметь формы съездов, конвенций и достаточно эффективно использоваться прежде всего для выработки согласованного курса и создания общей картины будущего, которое будет привлекать большинство граждан страны", - сказал депутат.

По его мнению, при этом главное понимать, что основной процесс - это выработка решений, принципов. И делается это не только в ходе одного дня проведения собрания, но и при подготовке - через структурированный диалог, через учет и сбор мнений трудовых коллективов, общественных объединений, гражданского общества.

"Поэтому есть смысл подготовить закон, который будет регулировать процесс выработки таких решений, чтобы в конечном итоге само собрание стало кульминацией создания нового представления о том, в каком направлении мы движемся", - заключил Андрей Савиных.-0-