Провластные митинги находятся в рамках закона - прокурор Минска

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провластные митинги находятся в рамках закона, заявил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я знаю, сейчас в интернете и Telegram-каналах этот вопрос активно муссируется: почему этих задерживают с негосударственной символикой, а вот этим (участникам провластных митингов - прим. БЕЛТА) можно? Все в рамках закона находится", - сказал Олег Лаврухин.

"Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе", - считает прокурор.

Говоря о провластных митингах и почему там не происходит задержаний, Олег Лаврухин сослался на ст. 3 закона "О массовых мероприятиях". "Там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов", - отметил он.

Вместе с тем, на провластных митингах тоже есть определенные ограничения - например, запрет на холодное и огнестрельное оружие при себе. Пользование незарегистрированной символикой на таких массовых мероприятиях тоже запрещено, уточнил Олег Лаврухин.-0-