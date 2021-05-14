Проживающие в странах ЕАЭС и Молдове белорусы смогут получать пенсии в местной валюте

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы, проживающие в государствах ЕАЭС и Молдове, смогут получать пенсии в валюте страны проживания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "АСБ Беларусбанк".

Это стало возможным благодаря открытию "Беларусбанком" мультивалютных счетов в Межгосударственном банке (Москва, Россия) для обслуживания соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза и договора между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении.

В банке пояснили: таким образом будет реализована возможность перечислять деньги для выплаты белорусских пенсий тем, кто живет в странах ЕАЭС (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и Молдове, в национальной валюте страны проживания получателя, а также осуществлять международные платежи клиентов банка в валютах стран ЕАЭС и молдавских леях.

Межгосударственный банк учрежден в 1993 году 10 государствами СНГ и является международным банковским расчетным и кредитным институтом, цель которого - содействие экономической интеграции и развитию национальных экономик стран СНГ. В настоящее время странами - участницами банка являются Россия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Армения, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.-0-