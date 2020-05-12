Психолог: роста обращений за экстренной психологической помощью на фоне COVID-19 не произошло

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роста обращений на телефон экстренной психологической помощи на фоне COVID-19 не произошло, сообщила корреспонденту БЕЛТА психолог, заведующая психологическим отделением Городского клинического психиатрического диспансера Татьяна Ушакевич.

"Всегда примерно одно и то же количество звонков из года в год. Что касается коронавирусной инфекции, то такие звонки есть. Но их на самом деле не много - не более двух, - сказала Татьяна Ушакевич. - В принципе, люди звонят с одними и теми же проблемами - одиночество, отношения между супругами, проблемы с пьющими родственниками. Статистика не меняется. Сейчас только добавилась тревога, которую люди испытывают в связи с инфекцией".

По словам заместителя главного врача по пограничной психиатрии Городского клинического психиатрического диспансера Веры Иваницкой, пациентов с коронафобией в диспансере нет. "Первое, я всегда это повторяла и буду повторять, - необходимо доверять только официальным источникам. Второе, придерживаться тех правил и норм поведения, которые установлены Минздравом. Все остальное, о чем мы думаем или чего боимся, - наши личностные страхи, которые всплывают на поверхность в сегодняшней ситуации", - рассказала она.

Заместитель главврача подчеркнула, что у каждого человека есть свои страхи и это нормально. "Вопрос "можете ли вы контролировать этот страх или он выходит за рамки вашего личностного контроля" становится патологией. Если человек понимает, что с ним происходит что-то не так, если его что-то волнует, то это повод обратиться за помощью к специалисту", - пояснила Вера Иваницкая.

Специалист уверена, что в любой ситуации человеку необходимо настраивать себя на позитив. "Наш мозг действительно программирует нас на определенное поведение. Если у человека существует мысль, что он не заболеет, соответственно, уровень страха у него становится меньше. Ведь любой стресс снижает иммунитет. В любом случае всегда нужно настраивать себя на позитив. По крайней мере, это включает человеческие ресурсы", - добавила она.-0-