Учреждения профтехобразования в этом году предложат абитуриентам обучение по 5 новым профессиям

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребности реального сектора экономики максимально учтены при приеме в учреждения профессионально-технического образования, в которых в том числе появится возможность обучения по пяти новым профессиям. Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Всего в этом году план приема составляет 29,7 тыс. человек (на 648 меньше факта приема прошлого года), из них за счет средств бюджета - 29,4 тыс. Обучение будет вестись по 260 профессиям в 126 учреждениях профтехобразования. Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям будет осуществляться в 47 учреждениях других уровней, которые реализуют программы профтехобразования. "Постоянно совершенствуется структура подготовки в зависимости от потребностей регионального рынка труда. С этого года запланировано прекращение приема более чем по 150 специальностям и открытие подготовки по 151 специальности, новых для отдельных учреждений профтехобразования, - сказала Ирина Старовойтова. - Вместе с тем начинается обучение по пяти новым профессиям". Так, учреждения профтехобразования будут готовить аппаратчиков обработки стекловолокнистых материалов, операторов системы автоматизированного изготовления лекал, отделочников меховых шкурок и др.

"В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет. Специальности реального сектора экономики составят около 80%", - подчеркнула первый замминистра. С одной стороны, будет сокращен прием по таким профилям образования, как искусство и дизайн, коммуникация, право, управление, техника и технология. С другой, увеличен прием по профилям архитектура и строительство, сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство, общественное питание, служба безопасности.-0-

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