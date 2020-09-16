Пункт пропуска "Новые Яриловичи" закрыт до 27 сентября - ГПК

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская сторона закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи" до 27 сентября. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По официальной информации украинской стороны, с 16 сентября до 00.00 27 сентября временно закрывается международный пункт пропуска "Новые Яриловичи". 16 сентября соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска, пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения".

"Пропуск граждан и грузового транспорта через указанный пункт пропуска украинской стороной осуществляться не будет", - подчеркивается в сообщении.

Госпогранкомитет просит граждан, в том числе грузоперевозчиков, планирующих поездку в Украину, учитывать эту информацию при планировании маршрута следования.-0-