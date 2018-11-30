Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме - Госпогранкомитет

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 ноября 2018, Пт
-5°C
Ясно EUR 2.4286
USD 2.1384
RUB 3.2047
Главное
Во время посещения Оршанского льнокомбината Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Президент
Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и напомнил о проблеме откатов
Президент
Безналичные жилищные субсидии в январе-октябре получили свыше 29,7 тыс. семей
Общество
"Дана Молл": Чудеса начинаются 1 декабря
Общество
Вице-премьер и министры проведут в декабре приемы граждан и юрлиц в Совмине
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Проект TheatreHD откроет зимний сезон "Аидой" и "Дон Кихотом"
14:47 Культура
Гродненская региональная таможня с 1 декабря организует дежурство сотрудников во внерабочее время
14:34 Регионы
МВД Беларуси заинтересовано в совместной работе с ООН по противодействию коррупции
14:27 Общество
БМЗ инвестировал в охрану труда более $1 млн с начала года
14:20 Регионы
Нецелевое использование госсредств выявлено в спортивной сфере Гродненской области
14:14 Происшествия
Грузовик и минивэн перевернулись из-за ДТП в Минске
14:07 Происшествия
Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию
14:06 Политика
Лукашенко рассказал, почему оставил Русого на посту вице-премьера
14:04 Президент
Премьера белорусско-российского фильма "Жизнь после жизни" состоится 6 декабря в Минске
14:02 Культура
Парламентарии настроены на диалог с общественностью по законодательству о защите животных
14:00 Общество
В центре Минска пройдет вечеринка на коньках
14:00 Общество
Коложская церковь откроется в обновленном виде в середине декабря
13:46 Регионы
В Витебске начали заливать катки
13:43 Регионы
"Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
13:35 Президент
Белорусский рубль на торгах 30 ноября укрепился к основным валютам
13:34 Экономика
Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и напомнил о проблеме откатов
13:30 Президент
В Индонезии разыскивают сбежавших из тюрьмы 87 заключенных
13:26 В мире
В Гродно ищут хулигана, устроившего погром на парковке отеля
13:23 Происшествия
В Могилевской области организуют работу около 180 елочных базаров
13:19 Регионы
Белорусские военные проинспектировали воинские части в Чехии
13:12 Общество
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Новый год Новый год
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме - Госпогранкомитет

Общество 30.11.2018 | 12:57

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме, изменений в пропуске граждан нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"По состоянию на 12.00 пункты пропуска на границе с Украиной - международные автодорожные и железнодорожные - работают в штатном режиме, обстановка существенных изменений не претерпела. Это касается в том числе и пропуска граждан России. Массовых возвратов или непропуска их на территорию Украины мы пока не фиксируем", - проинформировал Антон Бычковский. Официальная информация от украинской стороны об изменении порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе российскими гражданами 16-60 лет, в Госпогранкомитет не поступала.

При этом за истекшие сутки в различных аэропортах Украины было отказано во въезде 50 россиянам, которые прилетели из Беларуси. Авиарейсами возвращен из Киева 41 человек, из Запорожья 3, из Одессы 2, из Харькова 4. С начала недели самолетами различных авиаперевозчиков, в том числе иностранными, в Минск были возвращены 144 непропущенных граждан России.

Как сообщалось, в Украине принято решение ограничить въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал во время совещания по обороноспособности. По его словам, в пунктах пропуска усилены меры контроля. "В случае обстановки гуманитарного характера, граждан Российской Федерации, которые едут на похороны или с какой-либо гуманитарной целью, мы пропускаем", - отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал усилить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение. Закон об утверждении указа о введении военного положения в Украине был подписан 28 ноября.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, ГПК, Украина
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4286 BYN 2.42 BYN 2.43 BYN
USD
2.1384 BYN 2.129 BYN 2.133 BYN
RUB
3.2047 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Все видео

Фотоновости

Лукашенко посетил Оршанский льнокомбинат
Все фото

Инфографика

Льнопроизводство в Беларуси На территории Беларуси расположено 23 льнозавода. Самым крупным предприятием по производству льняных тканей является Оршанский льнокомбинат.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания "Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
Лукашенко рассказал, почему оставил Русого на посту вице-премьера
Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и напомнил о проблеме откатов
Политика
Цуй Цимин Беларусь и Китай могут учиться друг у друга в процессе развития отношений - Цуй Цимин
Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию
Парламентарии СНГ поддерживают Беларусь в разработке перспектив экономического развития Содружества
Экономика
Фото Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Белорусский рубль на торгах 30 ноября укрепился к основным валютам
Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций планирует профинансировать три новых проекта
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу
Нецелевое использование госсредств выявлено в спортивной сфере Гродненской области
Грузовик и минивэн перевернулись из-за ДТП в Минске
Регионы
Фото из архива Дни скидок пройдут в торговле Минска в декабре
Гродненская региональная таможня с 1 декабря организует дежурство сотрудников во внерабочее время
БМЗ инвестировал в охрану труда более $1 млн с начала года
Спорт
Во время матча "Челси" - ПАОК. Фото из Twitter-аккаунта "Челси" За тур до финиша группового этапа известна половина участников 1/16 финала ЛЕ
Встреча Арины Соболенко и японки Наоми Осаки заняла 2-е место среди лучших матчей "Большого шлема"
Белорусские баскетболисты уступили шведам в квалификации ЧЕ-2021
Технологии
Скриншот с сайта map.nca.by Пункты спутниковой системы точного позиционирования нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси
Финал республиканского конкурса молодежных проектов проходит на выставке ITE 2018 в Минске
Сервис "Яндекс.Район" является эффективной площадкой для диалога жителей города
Культура
Бригадир Игорь Амбалов крепит обрешетку В Кревском замке завершается восстановление северо-западной стены
Проект TheatreHD откроет зимний сезон "Аидой" и "Дон Кихотом"
Премьера белорусско-российского фильма "Жизнь после жизни" состоится 6 декабря в Минске
В мире
Фото Ренхап Республика Корея и КНДР демонтировали 20 постов в районе границы
В Индонезии разыскивают сбежавших из тюрьмы 87 заключенных
Сильнейшие ливни спровоцировали наводнение в турецком Бодруме
Калейдоскоп
Скриншот из видео Daily Mail Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился
Сценарист "Звездных войн" и "Индианы Джонса" скончалась в Лос-Ан­дже­ле­се
Голландец построил копию Ноева ковчега и собирается на нем в Израиль
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия