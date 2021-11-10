10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Центр русского языка и культуры "Пушкинский центр" откроется к 60-летию Белорусско-Российского университета. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала проректор по учебной работе учреждения образования Наталья Вологина.

"Создание центра станет основой для развития долгосрочного сотрудничества с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина, - подчеркнула Наталья Вологина. - На базе центра будет работать кафедра института Пушкина, основной задачей которой станет продвижение русского языка и культуры в Беларуси, проведение различных образовательных, научно-исследовательских и культурно-просветительских мероприятий как для школьников и студентов, так и для научно-педагогических работников".

В программу мероприятий, приуроченных к открытию центра, войдут литературная гостиная "Тайны пушкинского Онегина", презентация программы развития кафедры института Пушкина, круглый стол "Подготовка к Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ в 2023 году", а также открытая лекция "Положение русского языка в мире".

"Белорусско-Российский университет выступает крупнейшим региональным научно-образовательным и социокультурным центром восточного региона Беларуси, - отметила Наталья Вологина. - Университет активно развивает сотрудничество с образовательными и научными учреждениями России. С 2014 года установлено стратегическое партнерство с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Традиционные дружеские отношения связывают могилевский вуз с Брянским и Новосибирским государственными техническими университетами. В настоящее время реализуется ряд международных образовательных программ с Российским гуманитарным университетом, Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева".

Важным этапом в жизни вуза стало подписание в 2001 году Межправительственного соглашения об учреждении Белорусско-Российского университета. Это изменило его статус, образовательную и научно-исследовательскую траекторию развития. Первый набор на специальности, реализуемые по российским образовательным стандартам, осуществлен в 2003 году, а первый выпуск студентов, получивших дипломы государственного образца соседнего государства, состоялся в 2008 году. Сегодня Белорусско-Российский университет предлагает абитуриентам получение высшего образования по 11 направлениям подготовки первой ступени и 3-м - второй. Особым событием стало открытие в 2020 году в учреждении первого в истории вуза социогуманитарного направления "Зарубежное регионоведение".-0-