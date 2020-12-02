Путин призвал страны ОДКБ к солидарным усилиям по защите памяти о Великой Победе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал страны - члены организации к солидарным усилиям по защите памяти о Великой Победе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, которые ценой огромных и невосполнимых жертв спасли мир от нацизма, - сказал Владимир Путин. - Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств - членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность".

Владимир Путин выразил благодарность коллегам по ОДКБ за поддержку российских инициатив, выдвинутых на международных площадках, по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все страны ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.-0-

Путин на саммите ОДКБ: Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне