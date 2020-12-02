Путин на саммите ОДКБ: Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обстановка на пространстве ОДКБ складывалась не без проблем и в целом была неспокойной: вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, внутриполитическая ситуация в Кыргызстане", - отметил Владимир Путин.

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