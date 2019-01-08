Рабочая группа будет взаимодействовать с Всемирным банком по проекту развития человеческого капитала

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларуси от 8 января 2019 года №2р создана межведомственная рабочая группа по взаимодействию со Всемирным банком в рамках работы по проекту развития человеческого капитала в целях участия Беларуси в рейтинге "Индекс человеческого капитала", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

По результатам участия Беларуси в проекте и с учетом ее позиции в рейтинге "Индекс человеческого капитала" за 2019 год межведомственной рабочей группе необходимо выработать стратегические направления по дальнейшему совершенствованию государственной политики в области развития человеческого капитала и при необходимости внести в правительство предложения об улучшении позиции Беларуси в указанном рейтинге.

Осуществлять организационное обеспечение деятельности данной рабочей группы поручено Министерству экономики, а ее руководителем назначен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.-0-