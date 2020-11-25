Работа представителей Университета гражданской защиты МЧС стала призером научного конкурса в России

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломом I степени международного научно-исследовательского конкурса "Достижения вузовской науки 2020" отмечена работа представителей Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

"Кандидат филологических наук, доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения Любовь Луц и курсант факультета техносферной безопасности Максим Якимюк представили на конкурс совместную работу "Спиндокторинг как эффективный менеджмент новостных потоков в массовой коммуникации". Она была презентована в секции "Филологические науки". Авторы провели анализ технологии спиндокторинга в кризисной агрессивной коммуникационной среде, а также рассказали о современном взгляде на основные методы и приемы информационно-психологического воздействия на аудиторию", - сказал Андрей Садовский.

Спиндокторинг - способ PR. В классическом понимании он считается политическим манипулированием посредством массмедиа. Он предполагает использование богатого арсенала конкретных методов и технологий воздействия на сознание людей: публикация ложных сообщений, пробуждение у аудитории негативных эмоций с помощью визуальных средств или словесных образов.

"Достижения вузовской науки 2020" - престижный международный конкурс научно-исследовательских работ, созданный для содействия эффективному развитию науки и инноваций. Его организатор - Международный центр научного сотрудничества "Наука и Просвещение".-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС