Работа сотрудников БЕЛТА помогает вести летопись Беларуси - Карлюкевич

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа сотрудников БЕЛТА помогает вести летопись Беларуси, заявил министр информации Александр Карлюкевич во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Белорусского телеграфного агентства, которое прошло в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сотни новостей ежедневно генерируется в информационное пространство, приходит в информационные и социальные сети, печатную периодику. И это еще не вся ваша работа. Это и большой архив фотографий, которым пользуются тысячи тех, кому нужно составить летопись нашей страны. Это и печатная периодика, которую делают сотрудники вашего агентства, книги, которые показали, что вы еще и серьезное издательство. Безусловно, эта работа останется на столетия", - сказал Александр Карлюкевич.
Поздравляя коллектив БЕЛТА с праздником, он пожелал сотрудникам "передавать ту политику миролюбия, добрососедства, которая говорит о консолидации всех нас в достижении гуманистических идеалов".
"100 лет Белорусскому телеграфному агентству - той организации, которую называют летописцем истории нашей страны. Организации, которую называют метрономом, задающим темп информационному полю Беларуси", - отметила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.
В торжественном мероприятии к 100-летию БЕЛТА приняли участие представители различных министерств и ведомств. Они наградили сотрудников агентства почетными грамотами.
23 декабря Белорусскому телеграфному агентству исполняется 100 лет. Ежедневно белорусская информационная служба пишет историю страны, которая состоит из новостей.-0-
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