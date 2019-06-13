"Работать не ради статистики и укреплять дисциплину" - Зась представил коллективу МВД нового министра

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась представил сегодня коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась обратил внимание нового руководителя, а также коллектива ведомства на те направления деятельности, которые, по его мнению, требуют более серьезного подхода и дополнительных усилий.

По словам госсекретаря, формально придраться не к чему, однако существуют определенные установки в работе органов внутренних дел и формат оценки работы сотрудников милиции, которые стимулируют их работать на статистику. "Это дискредитирует работу милиции", - подчеркнул он.

Следующая немаловажная проблема - дисциплина. На этот вопрос обращал внимание при назначении Юрия Караева и глава государства. "Недопустимо, когда преступление совершает человек, стоящий на страже закона. Да, объективно (и это положительно) подавляющее большинство этих случаев выявляется самим Министерством внутренних дел", - сказал Станислав Зась. Он добавил, что здесь не нужны хирургические способы борьбы, необходимо в целом усовершенствовать систему отбора и подготовки кадров и последующей работы с составом.

Станислав Зась, Юрий Караев и Игорь Шуневич

Кроме того, министерству необходимо плотнее заняться вопросами кадрового обеспечения, сказал госсекретарь. "Надо обратить внимание на некомплект, который существует по ряду ключевых должностей в ведомстве. Я имею в виду и участковых инспекторов, и сотрудников ГАИ, и другие направления", - пояснил он.

Станислав Зась напомнил еще об одном из ключевых требований главы государства - справедливом отношении сотрудников органов внутренних дел к людям. Это, подчеркнул он, должно лежать в основе повседневной деятельности милиции. Больше внимания милиции следует обратить и на профилактическую работу. "Эффективной системы в этом нет", - сказал госсекретарь, отметив растущее количество административных правонарушений.

В целом, резюмировал Станислав Зась, МВД должно оказывать больше влияния на ситуацию в стране. "Порядок нужен во всем, это касается не только борьбы с преступностью. Министерству должно быть дело до всего: начиная от порядка на улицах, предприятиях и заканчивая подготовкой и проведением посевных и уборочных кампаний", - добавил он.

Как сообщалось, 10 июня Игорь Шуневич подал рапорт об отставке с поста министра внутренних дел, Президент эту отставку принял. На следующий день глава государства назначил руководителем МВД заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками Юрия Караева.