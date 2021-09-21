Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам в Беларуси предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий. Он предусмотрен в проекте указа Президента, который сегодня рассмотрен на совещании у главы государства и в целом одобрен. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнила, что в Беларуси люди пользуются преимущественно солидарной пенсионной системой. Однако есть и те, кто участвует в программах добровольного накопительного страхования пенсий.

"Но оно не получило такого должного развития, как в других странах, в качестве дополнительного компонента в пенсионной системе. Только около 5% занятых в экономике пошли на добровольное страхование", - сказал она. Как правило, люди не сами инициируют участие в добровольном пенсионном страховании, а это делают наниматели, включая такую возможность в соцпакет.

Ирина Костевич подчеркнула: солидарная пенсионная система в стране сохраняется. По ней только в этом году около Br15 млрд будут направлены на выплату пенсий, государство сохраняет свои гарантии по пенсионному обеспечению. Так, в сентябре средняя пенсия по возрасту составляет Br545. "Наша задача - чтобы каждый гражданин надеялся не только на государственную поддержку в виде государственной пенсии по старости, которую мы, как по законодательству положено, будем выплачивать в полном объеме в установленные сроки. Каждый человек должен быть заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости. Поэтому и предлагается новый механизм по добровольному накопительному страхованию", - пояснила министр.

В чем же суть нового механизма добровольного пенсионного страхования? Работникам предложат уплачивать дополнительный взнос (помимо обязательного сейчас взноса в 1% от заработной платы) на накопительную пенсию в размере до 10% заработка. Точный размер каждый выбирает самостоятельно, но он не может превышать 10%. Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше (но не более 10%), то наниматель все равно добавляет 3%.

При этом нагрузка на нанимателей не увеличится. Уплачивать проценты работникам они будут из средств, предусмотренных на обязательный взнос в бюджет ФСЗН, который составляет 28%. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% - в ФСЗН.

Проект указа, включающий все эти нормы, поддержан на уровне главы государства. "Думаю, в ближайшее время он будет подписан", - рассказала Ирина Костевич.

Новые возможности в Минтруда называют дополнительным финансовым бонусом, стимулом, который подтолкнет развитие добровольного пенсионного страхования. При этом за человеком сохраняются все пенсионные гарантии со стороны государства. "Для человека никаких потерь, а только плюсы. Потому что, идя в добровольную пенсионную страховую систему, он формирует свой дополнительный доход на старость", - считает министр.

Журналисты поинтересовались, как средства накопительной пенсионной системы будут защищены от обесценивания. Ирина Костевич признала, что определенные риски существуют. Поэтому в Минтруда и не рассчитывают, что системой добровольного пенсионного страхования воспользуются все работники. "Мы видим, что, скорее всего, интерес будет у тех людей, у кого осталось где-то 10 лет до пенсии. То есть те, у кого уже есть ориентиры, понимание того, что через какой-то короткий промежуток тебе надо задуматься о своем новом уровне жизни", - отметила она. По словам министра, важно, что отложенная по этой системе сумма будет наследоваться и капитализироваться, то есть деньги будут не просто накапливаться, а работать на экономику, вкладываться в инвестиционные проекты с высокой доходностью.-0-

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