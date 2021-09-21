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21 сентября 2021, 13:38

Возможности досрочного использования семейного капитала планируется расширить

Новости темы "Социальное государство в работе"
Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента
Дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья обсуждаются у Президента

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности досрочного использования семейного капитала планируется расширить. Данные нормы будут включены в проект указа, который сегодня обсуждался на совещании у Президента и в целом был одобрен главой государства. Документ будет в ближайшее время доработан и внесен Президенту для подписания. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, предлагается расширить возможности досрочного использования семейного капитала за счет таких направлений, как жилье, медицина, образование. Новым направлением станет возможность приобрести средства социальной реабилитации и адаптации для семей, в которых дети либо родители имеют инвалидность.

"Мы в текущем году и в прошлом году провели во всех регионах встречи с многодетными семьями, и в проекте указа заложены как раз предложения многодетных семей по расширению использования семейного капитала. Это жизненные ситуации, в которых сегодня оказываются многодетные семьи, и они попросили у государства дать возможность расширить использование семейного капитала", - пояснила Ирина Костевич.

Министр подчеркнула, что семейный капитал - это самая востребованная социальная мера господдержки среди многодетных семей, позволяющая стимулировать рождение третьих и последующих детей. Такой капитал появился в Беларуси с 2015 года и показал свою эффективность: за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось почти в 2 раза. С 2020 года программа семейного капитала была продлена и модернизирована - предоставлено право использовать ее досрочно. Уже принято почти 40 тыс. решений о досрочном распоряжении семейным капиталом (всего с 2015 года открыто 104 тыс. депозитных счетов с семейным капиталом на сумму $824 млн и Br484 млн).

Ирина Костевич
Ирина Костевич

Из общего числа тех, кто воспользовался капиталом досрочно, 90% направляли деньги на улучшение жилищных условий. Поэтому в проекте указа такие возможности расширены. В частности предлагается разрешить направлять его на погашение займа на строительство (реконструкцию), приобретение жилья, предоставленного организациями по месту работы членов семьи, на приобретение доли жилого помещения, в результате чего семья становится собственником всего жилья.

Чтобы не допустить нецелевое использование семейного капитала, в проекте указа предлагается ввести ограничительные меры.

Кроме того, поддержана инициатива многодетных семей предоставить им возможность за средства семейного капитала покупать медицинские изделия и лекарственные средства для сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии. А также приобретать товары для социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата.

"Меры, которые заложены в проекте указа, в основном поддержаны. Но глава государства поставил задачу еще раз внимательно посмотреть проект. Самое главное - чтобы по каждой из мер досрочного использования средств семейного капитала это было на контроле у органов исполнительной власти на местах, - подчеркнула министр. - Мы оперативно будем дорабатывать этот проект указа вместе с облисполкомами, чтобы реализовать в нем все поручения главы государства".-0-

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