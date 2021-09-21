Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров, на которое вынесен ряд вопросов социальной направленности, сообщает БЕЛТА.

Главе государства представят несколько проектов указов, которые касаются поддержки многодетных семей, пенсионной системы, строительства жилья, а также гражданских и молодежных инициатив.

Глава государства отметил, что соответствующие вопросы требуют дополнительной информации и публичного обсуждения. "Тем более что они чувствительны и для населения, и для бюджета. Поэтому сегодня мы рассмотрим и примем решения, найдем баланс между этими потребностями и разноплановыми интересами, - сказал Александр Лукашенко. - Проекты подготовленных документов охватывают большой блок вопросов социальной направленности. Это поддержка многодетных семей, развитие пенсионной системы, строительство жилья, а также вопросы, связанные с реализацией гражданских и молодежных инициатив".

О демографии и семейном капитале

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. "Мою принципиальную позицию вы знаете - страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи - это наш основной демографический ориентир. С другой стороны, это тяжелый и ответственный труд, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для нашего общества", - заявил Президент.

Он отметил, что в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. К примеру, в 2020 году на эти цели было потрачено Br4,7 млрд. В этом году будет не менее Br5 млрд.

"Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных - это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что с 2015 года работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тыс. многодетных семей. "Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет - практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - отметил Президент.

Однако в связи с этим он поставил вопрос, насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала. "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков по этому вопросу", - сказал глава государства.

О господдержке при строительстве жилья

Александр Лукашенко обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей, и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений.

"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.

Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек.

"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил Президент.

О развитии пенсионной системы

На совещание в том числе вынесены предлагаемые правительством подходы к дальнейшему развитию пенсионной системы. "Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 млн пенсионеров (примерно 510 тыс. - работающие). Пенсионные выплаты превышают Br15 млрд и составляют 30% общих расходов бюджета страны", - обратил внимание глава государства.

"То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее через дополнительную добровольную пенсионную программу, - такие вопросы поднимались на VI Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены", - сказал Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить, как проработаны данные подходы и что потребуется предпринять для широкого внедрения такой программы в Беларуси.

О гражданских и молодежных инициативах

Отдельно Президент предложил рассмотреть новое направление работы - механизм реализации гражданских и молодежных инициатив на местах. "Такие вопросы и перед вами, и передо мной, особенно при встречах в студенческих коллективах, поднимаются. Идея хорошая, да и направлений такой работы очень много в обществе. Это может быть участие граждан в обустройстве территорий своих городов и поселков, в ремонте памятников, обелисков. Молодежь могла бы реализовать проекты, направленные на патриотическое, интеллектуальное, духовное и физическое воспитание", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, здесь должна быть выстроена системная работа на перспективу. "Это и наш идеологический вектор. При этом нужно обеспечить постоянное сопровождение данной работы на уровне Совета Министров, парламента и особенно на уровне местных исполнительных и распорядительных органов. Мы должны абсолютно четко понимать, как будет проходить отбор проектов, кто получит средства и как будет контролироваться их распределение и использование", - сказал Президент.

Он потребовал представить аргументированную позицию Правительства по всем обозначенным вопросам, а за выполнением принятых на совещании решений установить контроль, обеспечить качественное и широкое информационное освещение рассматриваемых тем.-0-