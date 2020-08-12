Работники оборонных предприятий выступают за консолидацию здоровых сил

12 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Работники предприятий, которые входят в систему Госкомвоенпрома, выступают за консолидацию всех здоровых сил белорусского народа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГВПК.

Ситуацию в Минске и других белорусских городах обсуждали на встречах трудовые коллективы ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", ОАО "Пеленг".

Основным лейтмотивом встреч явился призыв к миру и согласию в Беларуси. Работники предприятий отмечали, что духовное и материальное благополучие никогда не улучшалось на митингах, забастовках и манифестациях. Оно всегда достигалось планомерным, целенаправленным трудом.

"Люди призвали к консолидации всех здоровых сил народа. Опыт "цветных революций", непрерывной чередой ознаменовавших начало XXI века, со всей очевидностью показал, что именно единство, а не конфронтация, способствует росту экономической мощи государства, а значит, и благосостояния", - отметили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, ритмично работают, эффективно решают задачи по выполнению гособоронзаказа и межправительственных соглашений по военно-техническому сотрудничеству, работники предприятий имеют достойную зарплату. Сохраняется тенденция ее роста.

В пресс-службе Госкомвоенпрома рассказали об обращении к трудовым коллективам. В нем подчеркивается, что Беларусь единственная страна на постсоветском пространстве, где мир и стабильность были обеспечены в первую очередь мудростью и исторической памятью народа. "Сегодня, находясь перед выбором, нам обязательно надо вспомнить о том, что объединяет нас всех - рабочих и служащих, техников, инженеров и конструкторов, администраторов и руководителей различных уровней - любовь к Беларуси! И очень важно не забыть, что за этими словами - счастье и здоровье наших родителей, жен и мужей, братьев и сестер, сыновей и дочерей, мир, спокойствие и достаток в наших домах", - говорится в обращении.

"В наших общих интересах сделать так, чтобы жизнь вернулась в привычное размеренное русло. Ведь мы все хотим спокойно жить, трудиться, растить детей и внуков в мирной и безопасной стране. Но для этого мы должны быть вместе. Нас много. Мы разные. Но мы должны быть едины, потому что Беларусь у нас одна!"- сказано в обращении-0-